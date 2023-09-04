Filenin Sultanları yurda döndü Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a geldi.

Organizasyonun düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama da yapılırken, sonrasında Türk bayraklarıyla donatılmış 'follow me' araçları eşlik etti.

Takım kaptanımız Eda Erdem, şu sözleri söyledi:

Cumhuriyetimizin 100. yılında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan da alnımızın akıyla çıktık. Çok iyi bir ekibiz. Çok yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Ülkemizin bizi desteklediğini görmem çok mutlu ediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum.

İlk kez Avrupa şampiyonuyuz

Sırbistan'ı finalde 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Daha önce 2003 ve 2019 yıllarında finale çıkan Ay-Yıldızlı ekip, iki maçı da kaybederek gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Namağlup şampiyon

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Filenin Sultanları, namağlup şampiyon oldu. Millletler Ligi'ndeki son 6 maçtan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.