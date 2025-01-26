Galatasaray, Bahçelievler Belediyespor'a şans tanımadı

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Bahçelievler Belediyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.
GALATASARAY, DEPLASMANDA KAZANDI
Bahçelievler Belediyespor: Özge Nur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Nur Domaç, Baird, Almadovar (Merve İzbilir, Sema Nur Doluca, Simay Gazi, Inneh, Merve Tanyel, Sabriye Dikmen)
Galatasaray: Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Kalandadze, Ceylan Arısan)
Setler: 23-25, 9-25, 27-25, 25-19, 6-15
Süre: 118 dakika
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