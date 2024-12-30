Galatasaray, başantrenör Guillermo Hernandez'in görevine son verdi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.

GALATASARAY'DAN HERNANDEZ'E TEŞEKKÜR

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Emre Çalışkan
Editor