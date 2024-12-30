Galatasaray, başantrenör Guillermo Hernandez'in görevine son verdi

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.