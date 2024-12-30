Galatasaray, başantrenör Guillermo Hernandez'in görevine son verdi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'da bir veda yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol başantrenör Guillermo Naranjo Hernandez ile yollarını ayırdı.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz, Galatasaray Daikin Başantrenörü Guillermo Naranjo Hernandez ile her iki tarafın da çıkarları göz önünde bulundurularak yollarını ayırma konusunda karşılıklı ve dostane şekilde anlaşmaya varmıştır.
GALATASARAY'DAN HERNANDEZ'E TEŞEKKÜR
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Hernandez’e verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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