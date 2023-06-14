Galatasaray, başantrenör Umut Çakır'ın sözleşmesini yeniledi Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı.

AA

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki başantrenörün sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Galatasaray sezonu 5. bitirdi

Sarı-kırmızılı takım, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadığı 2022-2023'te normal sezon sonunda 6. sırada yer aldı.

Galatasaray, play-off etabında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak Umut Çakır'ın başantrenör olarak görev yaptığı ilk sezonu 5. basamakta bitirdi.