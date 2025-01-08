Galatasaray, Olympiakos'a set vermedi

DHA
Kadınlar CEV Challenge Kupası 4'lü Finaller Turu ilk maçında Galatasaray, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşılaştı.
Maçı 11-25, 24-26 ve 17-25'lik setler sonucu 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi öncesi büyük avantaj elde etti.
RÖVANŞ İSTANBUL'DA OYNANACAK
4’lü Finaller Turu rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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