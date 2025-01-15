Galatasaray, Zerenspor deplasmanında kazandı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde Zerenspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

GALATASARAY, 4 SET SONUNDA KAZANDI

Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükarslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Kochurina, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Gülçin Doğan, Fabris, Yasemin Şahin)

Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman (Eylül Akçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 31-29, 21-25, 19-25, 12-25

Süre: 116 dakika

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Emre Çalışkan
Editor