Galatasaray'dan ayrılan Gamze Kılıç, Kuzeyboru'da

DHA
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Aksaray ekibi son olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli milli pasör Gamze Kılıç’I transfer etti.
Yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek
Tecrübeli oyuncu, 2010 yılında giydiği Galatasaray formasını 8 sezon taşıyan Gamze Kılıç, 2018-2019 sezonu öncesinde Eczacıbaşı takımına transfer oldu.
Burada 2 sezon forma giyen tecrübeli oyuncu ardından Galatasaray'a geri döndü ve 2022-2023 sezonu Galatasaray'da tamamladı. Gamze Kılıç yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.