Galatasaray'ı yenen İstanbul Gençlikspor turladı

AA & Ensonhaber
Voleybol Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla İstanbul Gençlikspor oldu.
Bu sonuçla birlikte İstanbul Gençlikspor, dörtlü finale yükseldi.
KAZANAN İSTANBUL GENÇLİKSPOR
Galatasaray: Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Kovar, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu, Selim Kalaycı)
İstanbul Gençlikspor: Mert Nevzat Güneş, Yiğit Savaş Kaplan, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias (Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Hasan Sıkar)
Setler: 25-22, 23-25, 20-25, 19-25
Süre: 113 dakika
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