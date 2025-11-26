Göztepe, Sultanlar Ligi'nde galibiyeti unuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Voleybol Sultanlar Ligi'ne 23 yıl aradan sonra yükselen Göztepe, ilk 7 haftada 1 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı.

Geçen sezon mücadele ettiği 1. Lig'de 22 maçın 21'ini kazanarak play-off'a kalan ve rakiplerini geçerek Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İzmir temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapamadı.

TEK GALİBİYET İKİNCİ HAFTADA GELDİ

Başantrenörlüğünü Ataman Güneyligil'in yaptığı Göztepe, sezonun ilk haftasında sahasında Nilüfer Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, ikinci hafta deplasmanda bu sezonki tek galibiyetini Aydın Büyükşehir Belediyespor'a karşı 3-0 ile aldı.

Üçüncü haftadaki İzmir derbisinde Aras Kargo'ya 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-2 kaybetti.

Sahasında Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup olan Göztepe, deplasmanda da İlbank'a 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde geride kalan hafta seyircisi önünde Zeren Spor'a da 3-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmadan sadece 1'inde galibiyet elde edebildi.