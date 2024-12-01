Halkbank, Fenerbahçe karşısında kazandı

Haber Merkezi
Efeler Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Halkbank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Halkbank oldu.
HALKBANK SET VERMEDİ
Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumzdzija, Mert Matic, Maa, Kooy (Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan)
Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Oleg, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Salehi, Yasin Aydın)
Setler: 25-19, 25-22, 25-18
Süre: 82 dakika (26, 29, 27)
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