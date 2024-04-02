Halkbank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi play-off serisi ilk maçında Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Halkbank oldu.
Başkent ekibinin 1-0 öne geçtiği seride ikinci karşılaşma, 5 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan ekip, finale yükselerek şampiyonluk mücadelesi verecek.
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu
Halkbank: Perrin, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Hüseyin Batuhan Duman)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Aykut Acar)
Setler: 25-15, 25-19, 25-17
Süre: 68 dakika (20, 25, 23)
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