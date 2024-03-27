Halkbank, Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı 2024 Erkekler Kupa Voley finalinde Halkbank, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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Erkekler Kupa Voley'de final heyecanı yaşandı.

Glenn Hoag yönetimindeki Arkas Spor ile Slobodan Kovac'ın çalıştırdığı Halkbank karşı karşıya geldi.

Bursa'daki Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Halkbank oldu.

Müsabakada ilk seti 25-23'lük skorla Arkas Spor kazandı. İkinci set aynı skorla Halkbank'ın oldu ve maça eşitlik geldi.

Üçüncü seti 28-26, dördüncü seti ise 25-32 kazanan Halkbank böylece 3-1'lik skorla rakibini devirip şampiyonluğa ulaştı.

Halkbank, kupayı 9. kez kazandı

Kupayı üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez müzesine götüren Başkent temsilcisi, kupayı en çok kazanan kulüp olma ünvanını tazeledi.

Halkbank yarı finalde geçen sezonun finalisti Fenerbahçe'yi elemişti. Arkas Spor ise Ziraat Bankası'nı yenerek finale çıkmıştı.