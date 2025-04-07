Halkbank'ı Radostin Stoychev çalıştıracak

AA & Ensonhaber
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Bulgar Radostin Stoychev oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:
2013-2014 sezonunda kulübümüzü çalıştıran ve aynı sezon Süper Kupa, Türkiye Kupası, Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra CEV Şampiyonlar Ligi finali oynayarak Türk voleybol tarihinde bir ilke imza atan başantrenör Stoychev, yeniden Halkbank'ta.
STOYCHEV'İN BAŞARILARI
55 yaşındaki Stoychev'in kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası bulunuyor.
HALKBANK, 5. SIRADA NOKTALADI
Bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselen Halkbank, Efeler Ligi'nde ise normal sezonu 5. sırada tamamladı.
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