Hulusi Belgü: Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray'ı 3-2 yenerek finale yükseldikleri derbi maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

"BİZE BÜYÜK MUTLULUK VERİYOR"

Belgü, 2-1 aldıkları seriyle ilgili, şu şekilde konuştu:

Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor. Güzel bir maç oldu. Rakibimiz de çok iyi hazırlanmıştı. Gayet iyi mücadele ettiler. Çok iyi bir takımımız var. Bu sezon ne yazık ki bazı iniş-çıkışlar yaşadık. Bunları en aza indirerek daha iyi bir takım olma yolunda ilerleyeceğiz.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Finalde VakıfBank ile yapacakları şampiyonluk serisini değerlendiren Belgü, şu ifadeleri kullandı:

Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. VakıfBank, bizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde elemişti. Çok ciddi ve iyi bir takım. İyi bir hocaları var. Elimizden geleni yapacağız. Takımımıza güveniyoruz. Onlar da iyi bir sonuç alarak kupayı Fenerbahçe'ye getirecekler.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Bozkurt ise, şu değerlendirmede bulundu:

Çok mutluyuz. Galatasaray gibi önemli bir rakibimizi yendik. İnşallah final serisini de alıp şampiyon olacağız. Fenerbahçe'ye de bu yakışır. Hedeflerimiz çok büyük. Avrupa şampiyonluğunu istiyoruz. Bu sezon kısmet olmadı ama inşallah seneye üstüne koyarak ilerleyeceğiz.

"DAHA ÖNCE YENMİŞTİK"

Bozkurt, final serisinde karşılaşacakları VakıfBank ile ilgili, şunları dedi: