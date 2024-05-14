'Hürrem Sultan' lakaplı Marina Markova, VakıfBank'ta Türkiye'de daha önce Muratpaşa Belediyesi forması giyen, Hürrem Sultan lakaplı Rus voleybolcu Marina Markova, VakıfBank'a transfer oldu.

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AA & Ensonhaber

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu planlamaları doğrultusunda yaz döneminde Jakarta Elektrik PLN forması giyecek 23 yaşındaki Rus smaçör Marina Markova'yı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, ağustos ayında takıma katılacak sporcu için şöyle denildi:

Marina, VakıfBank ailesine hoş geldin. Yeni sezonda birlikte çalışıp büyük başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Geçen sezon iki farklı takımda oynadı

27 Ocak 2001’de Rusya’da dünyaya gelen Marina Markova, 2016'dan 2019'a kadar Leningradka Saint Petersburg altyapısında forma giyerken, 2019-2022 yılları arasında Syracuse Üniversitesi'nde oynadı.

2022-2023 sezonunu Florida Üniversitesi'nde geçirdi.

2023-2024 sezonu başında Sultanlar Ligi takımlarından Muratpaşa Belediyesi'ne transfer olan Marina Markova, Sultanlar Ligi’ndeki yarım sezonunda 411 sayılık başarılı bir performans ortaya koydu.

Rus smaçör devre arasında Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. CEV Challenge Cup şampiyonluğu yaşayan Markova, İtalya Ligi’nde ise yarı final oynadı.

'Hürrem Sultan' lakabı verildi

Marina Markova'ya Türk voleybolseverler tarafından 'Hürrem Sultan' lakabı verilmişti.