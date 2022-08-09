Petrol
96.03
-0.64%
Euro
18.3571
0.32%
Dolar
17.9588
0.05%
Altın
1.03
-0.04%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
429.778
0.31%
BTXN Coin
7.68
-1.41%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak?

    5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları ikinci maçında İran ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..
    • 09.08.2022 - 10:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak?

    Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda filenin sultanları ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.A Milli Kadın Voleybol takımımız baştan sona üstün oynadığı maçı zorlanmadan kazanmayı başardı.

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları ikinci maçında İran ile karşılaşacak.Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı konusu gündem oldu.

    Peki Türkiye - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler..

    İslami Dayanışma Oyunları nda Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak? #1

    Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak?

    Filenin Sultanları İslami Dayanışma Oyunları ikinci maçında İran ile 12 Ağustos Cuma günü  Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde karşı karşıya gelecek.Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.


    İlginizi Çekebilir

    'Çin'in hareketlerinden endişeliyim'
    Dünya

    'Çin'in hareketlerinden endişeliyim'

    'Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi'
    Gündem

    'Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi'

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir