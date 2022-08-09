İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak?

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Filenin Sultanları ikinci maçında İran ile karşılaşacak.İşte maçın detayları..

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda filenin sultanları ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.A Milli Kadın Voleybol takımımız baştan sona üstün oynadığı maçı zorlanmadan kazanmayı başardı.

Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları ikinci maçında İran ile karşılaşacak.Türkiye - İran voleybol maçının ne zaman oynanacağı konusu gündem oldu.

Peki Türkiye - İran maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler..

Türkiye - İran voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları İslami Dayanışma Oyunları ikinci maçında İran ile 12 Ağustos Cuma günü Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde karşı karşıya gelecek.Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.