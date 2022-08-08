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İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - Özbekistan voleybol maçı ne zaman oynanacak?

İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - Özbekistan voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Konya'nın ev sahipliğini üstlendiği 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor.A Milli kadın voleybol takımımız ilk maçına çıkıyor.Maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..