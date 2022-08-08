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- İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - Özbekistan voleybol maçı ne zaman oynanacak?
İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye - Özbekistan voleybol maçı ne zaman oynanacak?
Konya'nın ev sahipliğini üstlendiği 5. İslami Dayanışma Oyunları başlıyor.A Milli kadın voleybol takımımız ilk maçına çıkıyor.Maç ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
- 08.08.2022 - 12:46
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda filenin sultanları ilk maçına çıkıyor.A milli kadın voleybol takımımız ilk maçında Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.
A milli kadın voleybol takımızın bir sonraki maçı ise 12 Ağustos Cuma günü İran ile olacak.Gruplarını birinci ve ikinci bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta oynanacak yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
5. İslami Dayanışma Oyunları final maçı ise 15 Ağustos 2022 tarihinde oynanacak.
Türkiye - Özbekistan voleybol maçı ne zaman oynanacak?
5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Özbekistan maçı 8 Ağustos (bugün) saat 19.00'da oynanacak.Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Karşılaşma Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde oynanacak.