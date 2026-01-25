İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi

- İstanbul Gençlikspor, Voleybol Efeler Ligi’nin 16. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç Ünye Spor Salonu'nda yapıldı ve 95 dakika sürdü.
- İstanbul Gençlikspor setleri 23-25, 22-25 ve 19-25 kazandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Akkuş Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlikspor oldu.
95 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Ünye
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun
Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )
İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)
Setler: 23-25, 22-25, 19-25
Süre: 95 dakika (33, 32, 30)