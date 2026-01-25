Abone ol: Google News

İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 18:57
İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u yendi
  • İstanbul Gençlikspor, Voleybol Efeler Ligi’nin 16. haftasında Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç Ünye Spor Salonu'nda yapıldı ve 95 dakika sürdü.
  • İstanbul Gençlikspor setleri 23-25, 22-25 ve 19-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Akkuş Belediyespor ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.

Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlikspor oldu.

95 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ünye

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Ali Uzun

Akkuş Belediyespor: Cardoso, Yusuf Bakır, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko (Umut Durur, Ahmetcan Büyükgöz, Muhammed Aray, Oktay Tetik )

İstanbul Gençlik: Mejias, Palonsky, Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Fatih Eren Uğur (Caner Çiçekoğlu, Yiğit Savaş Kaplan, Hakan Kocal, Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş)

Setler: 23-25, 22-25, 19-25

Süre: 95 dakika (33, 32, 30)

Eshspor Haberleri