Kadın Milli Voleybol Takımı, Tacikistan'a set vermedi

- Kadın Milli Voleybol Takımı, Tacikistan'ı 3-0 yendi.
- Ay-yıldızlı takım, karşılaşmada setleri 25-3, 25-11 ve 25-10 kazandı.
- Bu sonuçla takım, İslami Dayanışma Oyunları'nda finale yükselmeyi garantiledi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan ile karşılaştı.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
FİNAL MÜCADELESİ 13 KASIM'DA
Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.
Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.