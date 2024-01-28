Kadın voleybolunda Fenerbahçe, Beşiktaş'ı devirdi Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-0'lık skorla geçti.

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Sultanlar Ligi'nin 18. haftası derbi mücadelesinde sahne oldu.

Recep Vatansever'in çalıştırdığı Beşiktaş ile Stefano Lavarini yönetimindeki Fenerbahçe, dev maçta karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip sarı-lacivertliler, 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, rakibini 24-26, 21-25 ve 16-25'lik setlerle geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, 16. galibiyetini aldı

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki 12. mağlubiyetini yaşadı ve 9. sırada yer aldı. Ligde 16. kez kazanan Fenerbahçe ise liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, gelecek hafta deplasmanda Aydın BŞB'ye konuk olacak. Fenerbahçe ise haftaya bir derbi maçına daha çıkacak.

Sarı-lacivertliler, sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.