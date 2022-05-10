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Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sultanlar Ligi Play Off finalinde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ile durumu eşitledi ve beşinci maçı evine taşıdı. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?