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    Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi Play Off finalinde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ile durumu eşitledi ve beşinci maçı evine taşıdı. Peki Vakıfbank - Fenerbahçe Opet final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:35
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    Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Sultanlar Ligi'nde kupa için mücadele son maça kaldı.

    Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, şampiyonluğunu ilan edecek.

    Final etabı dördüncü maçında avantajlı durumda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı ilk iki sette 2-0 yendi. Geriden gelen Vakıfbank son seti alarak uzatmalara gitti ve durumu eşitledi.

    Beşinci sete taşınan maçın galibi, 3-2 skorla Vakıfbank SK oldu.

    Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank son kez sahaya çıkacak.

    Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe final karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.

    Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet şampiyonluk (5.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

    Vakıfbank - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?

    Misli.com Sultanlar Ligi VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin 5. karşılaşması 12 Mayıs Perşembe günü oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

    Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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