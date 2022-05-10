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Kupa geliyor! Vakıfbank - Fenerbahçe şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 09:35
Sultanlar Ligi'nde kupa için mücadele son maça kaldı.
Play-off Final Etabı'nda üç galibiyeti tamamlayan takım, şampiyonluğunu ilan edecek.
Final etabı dördüncü maçında avantajlı durumda Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı ilk iki sette 2-0 yendi. Geriden gelen Vakıfbank son seti alarak uzatmalara gitti ve durumu eşitledi.
Beşinci sete taşınan maçın galibi, 3-2 skorla Vakıfbank SK oldu.
Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank son kez sahaya çıkacak.
Bu heyecanlı dakikaları kaçırmak istemeyen voleybol severler, maçın detaylarını takip ediyor. Vakıfbank-Fenerbahçe final karşılaşmasının saati ve yeri belli oldu.
Peki Vakıfbank-Fenerbahçe Opet şampiyonluk (5.) maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Vakıfbank - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, hangi kanalda?
Misli.com Sultanlar Ligi VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin 5. karşılaşması 12 Mayıs Perşembe günü oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.