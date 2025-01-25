Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı
AA & Ensonhaber

Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre karşılaşmalar kadınlarda 12-13 Şubat, erkeklerde ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, Dörtlü Final'e kalacak.

ÇEYREK FİNAL ETABININ MAÇ PROGRAMI

Kadınlar

12 Şubat Çarşamba:

13.00 Eczacıbaşı-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

14.00 Fenerbahçe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek)

15.30 VakıfBank-Galatasaray (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

Erkekler

18 Şubat Salı:

13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Fenerbahçe-Spor Toto (TVF Burhan Felek)

19 Şubat Çarşamba:

14.00 Galatasaray-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek)

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Emre Çalışkan
Editor