Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu Kadınlar Avrupa Kupa Voely finalinde Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek kupayı elde etti.

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Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyon oldu.

Karşılaşmadan setler

Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı, mola aldı.

Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı'nın karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.

Eczacıbaşı, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.

Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.

Kupada dördüncü kez zafere ulaştı

Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.

Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.

Fenerbahçe'ye organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.

Eczacıbaşı, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.

Maçın MVP'si Vargas oldu

Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe'den Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Setler:

25-23, 16-25, 25-17, 25-20

Süre:

109 dakika (31, 26, 24, 28)

Kadınlarda kupa şampiyonlukları: