Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe oldu

Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı'nı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyon oldu.
Karşılaşmadan setler
Sarı-lacivertli ekibin iyi başladığı ilk sette 8-5 geriye düşen Eczacıbaşı, mola aldı.
Molanın ardından 10-10 eşitliği sağlayan Eczacıbaşı'nın karşısında Fedorovtseva'nın son bölümdeki etkili oyunuyla üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertli ekip seti, 25-23 kazandı.
Eczacıbaşı, iyi başladığı ve üstün oynadığı ikinci seti 25-16 kazanarak, 1-1 eşitliği sağladı.
Fenerbahçe Opet, ilk servisten itibaren etkili olduğu ve sonuna kadar önde götürdüğü 3. seti, 25-17 kazanarak 2-1 öne geçti.
Sarı-lacivertli ekip, üstün oyununa devam ettiği 4. seti 25-20, maçı da 3-1 alarak kupayı kazanan taraf oldu.
Kupada dördüncü kez zafere ulaştı
Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 7 yıl aradan sonra bu sevinci yeniden yaşadı.
Türkiye Kupası'nı kadınlarda ilk kez 2009-2010 sezonunda kazanan sarı lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da ipi göğüsleyen taraf olmayı başardı.
Fenerbahçe'ye organizasyonda kazandığı 4. kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır'dan aldı.
Eczacıbaşı, 2018-2019 sezonunda 9'uncu şampiyonluğunu elde ettiği organizasyonda 5 yıldır kupa kazanamıyor.
Maçın MVP'si Vargas oldu
Öte yandan finalde "en değerli oyuncu" ödülünü Fenerbahçe'den Melisa Vargas kazanırken, ödülünü Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Setler:
25-23, 16-25, 25-17, 25-20
Süre:
109 dakika (31, 26, 24, 28)
Kadınlarda kupa şampiyonlukları:
1994-1995 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1995-1996 Voleybol Sezonu Emlakbank
1996-1997 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1997-1998 Voleybol Sezonu Vakıfbank
1998-1999 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
1999-2000 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2000-2001 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2001-2002 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2002-2003 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı
2003-2004 Yapılmadı
2004-2005 Yapılmadı
2005-2006 Yapılmadı
2006-2007 Yapılmadı
2007-2008 Yapılmadı
2008-2009 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı Zentiva
2009-2010 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2011-2012 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2013-2014 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2014-2015 Voleybol Sezonu Fenerbahçe Grundig
2015-2016 Yapılmadı
2016-2017 Voleybol Sezonu Fenerbahçe
2017-2018 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2018-2019 Voleybol Sezonu Eczacıbaşı VitrA
2019-2020 Voleybol Sezonu Final Oynatılmadı
2020-2021 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2021-2022 Voleybol Sezonu Vakıfbank
2022-2023 Voleybol Sezonu Vakıfbank
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