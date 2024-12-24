Mehmet Akif Üstündağ: Tek eksiğimiz olimpiyat madalyası

DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun mevcut durumunu ve gelecek hedeflerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı özel açıklamalarda değerlendirdi.

"ÜLKEMİZ İÇİN BİR İLK"

Türk voleybolunun bugüne kadar ilkleri yaşadığını ve ilkleri yaşatmaya devam edeceğini, bu nedenle çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Üstündağ, federasyon başkanlığına yeniden seçilmesini ve FIVB’deki yeni görevini, şu şekilde ifade etti:

Yine 3’üncü dönem genel kurulda, camiamız bize yine bir güvenoyu verdi ve 3’üncü kez Türkiye Voleybol Federasyonu başkanlığını yürütüyoruz. Tabii sadece bununla kalmadık. Biz ülkem adına, şahsım demiyorum bakın, ülkem adına çok önemli bir göreve geldik. Dünya FIVB Voleybol Konseyi'nin başına geldik. Konsey başkanlığını aldık ve 16 tane Avrupa’da ve dünyada ülkemizden temsilcilerimiz kurullarda görev alacak. Bu da ülkemiz için bir ilk.

"İKİ TAKIMLA TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

"Başta da söylediğim gibi, ilkleri yaşatan voleybol, yaşanmayan ilkleri de yaşatmak istiyor." şeklinde açıklamalarını sürdüren Üstündağ, bu ilkleri ise şöyle açıkladı:

Önümüzde bir Dünya Şampiyonası var. Kürsüde yer almak istiyoruz. Kadınlarda, 4 yıl sonraki Los Angeles’ı bugünden garantilemiş bir camiadan bahsediyoruz. Erkeklerin şansı yüzde 51, kadınların ise yüzde 99. İki takımla temsil etmek istiyoruz.

"BİZ SPOR ÜLKESİYİZ"

Voleybolda elde edilen başarıların kendilerinin görevi olduğunu vurgulayan Üstündağ, şu şekilde konuştu:

Biz spor ülkesiyiz. Biz ülke olarak, devlet olarak, millet olarak büyük bir milletiz, devletiz. Dolayısıyla da ‘Biz spor ülkesi olmalıyız’ diye düşünüyorum. İnşallah voleybolun yaşadığı ve yaşattıklarını her branşta da yaşayacağız ve yaşatacağız.

"İNŞALLAH MADALYA İLE DÖNECEĞİZ"

Türk voleybolunun bugünkü mevcut durumunu da yorumlayan Üstündağ, "Bence, bunu tüm kamuoyuna sormak lazım." ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Voleybolun her tarafı güçlü. Güçsüz hiçbir yerimiz yok. Bugün altyapıda tarih yazıyoruz. Yani A liginde mücadele ediyoruz. Kadınıyla ve erkeğiyle ya Avrupa’da, ya da dünyada hep ilk 3 içindeyiz. Hep kürsüdeyiz. İşte son olarak, geçen yıl U20'de namağlup Avrupa şampiyonu olduk. O U20’den en az 3-4 oyuncu sezon başı A Milli Takım’da yer alacak. Şimdi altyapınız sağlam, okulunuz var, o da sağlam. Projeleriniz var, Doğu’da, Güneydoğu’da ki özellikle oralara ağırlık veriyoruz. Oralardaki projeler sağlam. 6-12 yaş herkesi voleybolla buluşturmaya başlamışız. Yani eksik yönümüzün olmadığını düşünüyorum. Tek bir eksik yönümüz kaldı, o da olimpiyat madalyası. Ona da yaklaştık. Aslında bu yıl o madalyayı almalıydık, bu olimpiyatta. İnşallah şimdiden garantilediğimiz Los Angeles’a gittiğimizde oradan madalya ile döneceğiz.

"KADINLARIN ÇITASI ÖYLE BİR YÜKSEK Kİ"

Son yıllarda Türk voleybolunda özellikle uluslararası başarılar sonucu A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın çok ön plana çıkmasının, aslında erkeklerin de elde ettiği tarihi başarıları biraz gölgelediğini dile getiren Başkan Üstündağ, şunları dedi:

Erkeklerin de son yıllarda yaptığı başarı, tarihi başarı. Örnek, nedir tarihi? Milletler Ligi’nde hiç yoktuk. Bu yıl Milletler Ligi’nde olduk. Olimpiyat elemesi tarihimizde hiç oynamadık, ilk defa oynadık. Avrupa Altın Ligi’nde iki yıl üst üste namağlup şampiyon olduk. Şimdi bunlara baktığımızda bunlar ilk. Ama kadınların çıtası öyle bir yüksek ki, erkelerin o çıtası, o yüksek çıtanın gerisinde kaldı.

"HAK EDEN DEĞERİMİZE BİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Üstündağ ayrıca, spor alanında gerçek başarıların konuşulması gerektiğini, konuşulmayı hak eden başarılara daha fazla sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Üstündağ, şöyle konuştu:

Şimdi bizim dünyada yapmadığımız başarı yok, Avrupa’da ve olimpiyatlarda yapmadığımız başarı yok ama ne kadarı konuşuluyor, neredeyiz? Ama öbür tarafa bakıyoruz, hiç konuşulmaması gereken konular ülkemizi, gündemimizi meşgul ediyor. Biraz burada da biz sahip çıkmalıyız, hak eden değerlerimize biz sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum.

"GURUR DUYUYORUM"

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularının A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılarıyla ilgili, ‘Onlarla gurur duyuyoruz' şeklindeki açıklamalarını da değerlendiren TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şu şekilde konuştu:

Ben de tüm spor camiasıyla gurur duyuyorum. Voleybol gurur duyulacak bir iş yapıyor. Gurur duyarken bizi böyle değerli görmeleri, bizi onore etmeleri bize ayrı bir motive veriyor. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah voleybolun aldığı başarının gerisinde değil, hatta bir adım önünde olmasını arzu ve temenni ediyorum. Bizde branş ayrımı olmaz. Türk sporunda spor ülkesi olmalıyız. Biz branş ayırmayız. Her branşa eşitiz. Bizim için her branş başımızın tacıdır. Kim ki en yüksek başarıları elde ediyorsa, herkes o başarıyı elde edenin yanında olacak ve herkes o başarıya ortak olacak.

"HEP BİRLİKTE BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDELİM"

Üstündağ, sözlerini şöyle noktaladı: