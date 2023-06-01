Melisa Vargas ile Ebrar Karakurt'un pozu beğenildi!

severlerin beklediği başladı.

Filenin Sultanları, VNL Voleybol Milletler Ligi ilk hafta maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yıldızlaşan isim Melissa Vargas oldu.

İlk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Vargas, mücadeleye adeta damga vurdu.

Enerjileri tuttu

İkinci sette Ebrar Karakurt'un da oyuna dahil olması salonu ayağa kaldırdı.

3-0 biten maç sonrası sosyal medya Vargas ve Karakurt ikilisini konuştu.

Taraftarlar "Melisa-Ebrar enerjisi başka", "Muhteşem gözüküyorlar", "Çok doğru bir tercih" tarzında yorumlarda bulundu.

Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ın pozu beğenildi
Ebrar Karakurt ve Melisa Vargas'ın pozu beğenildi