Melisa Vargas ile Ebrar Karakurt'un pozu beğenildi! "Filenin yeni enerjisi" Milletler Ligi'nde ilk maçına çıkan Filenin Sultanları, sahaya damgasını vurdu. Ebrar Karakurt ve ilk kez milli forma giyen Melisa Vargas'ın enerjisi ise taraftarın dikkatini çekti. İkili, maçın yıldızı oldu.

Voleybol severlerin beklediği lig başladı. Filenin Sultanları, VNL Voleybol Milletler Ligi ilk hafta maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yıldızlaşan isim Melissa Vargas oldu. İlk kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Vargas, mücadeleye adeta damga vurdu. Enerjileri tuttu İkinci sette Ebrar Karakurt'un da oyuna dahil olması salonu ayağa kaldırdı. 3-0 biten maç sonrası sosyal medya Vargas ve Karakurt ikilisini konuştu. Taraftarlar "Melisa-Ebrar enerjisi başka", "Muhteşem gözüküyorlar", "Çok doğru bir tercih" tarzında yorumlarda bulundu.