Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi: 4 yıl men edilse de yılmadı A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen oyuncusu Melissa Vargas, Avrupa şampiyonluğunun en önemli isimlerinden biri oldu. 23 yaşındaki sporcunun Küba'da başlayan hayat hikayesi zorlu geçse de artık o günleri geride bırakmışa benziyor.

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Filenin Sultanları'nın başarılı ismi Melissa Vargas'ın yürek burkan bir hayat hikayesi var.

Çocukluğunda zor günler geçiren genç voleybolcu, o günleri aşıp ülkemizin sevilen bir sporcusu olmayı başardı.

8 yaşında voleybola başladı

İşte Küba asıllı Türk milli voleybolcu Melissa Vargas'ın her fırsatta "Ben Malatyalıyım" demesine neden olan hayat hikayesi...

16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında voleybol kariyerine adım attı. Okul takımında oynamaya başlayan isim, küçük yaşta yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. O zamanlardan bile Vargas'ın çok başarılı bir kariyeri olacağı belliydi.

"Küba'nın geleceği" deniliyordu

Lise yıllarında Cienfuegos Cuba takımında forma giyen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı için oynamaya başladı. Başarılı isim 14 yaşında geldiğinde tüm Küba onun için "Küba'nın geleceği" diyordu. 12 kişilik takımda performansıyla dikkat çeken ilk isim Melissa Vargas'tı.

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Katı kurallar engelledi

Küba'nın katı kuralları olması sebebiyle Melissa Vargas, kendi istediği takımlarla görüşemiyor sadece ülkesinin izin verdiği Çekya, Rusya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu. 2016-17 sezonunda Küba'dan ayrılma zamanı geldi ve Çekya kulüplerinden biri olan Agel Prostejov'a gitti.

Sakatlığı zorladı

16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı atan Vargas, başarısını kanıtladı ve voleybol camiasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesine tırmanırken Çekya'da sakatlandı. Tedavi olmak için Küba'ya dönen isim, devletin ona sunduğu koşullardan memnun olmadığı için özel bir klinikte tedavi görmeye başladı.

Küba'dan men edildi

Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu, Melissa Vargas'ı "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men etti.

Ülkesinin tutumu Melissa Vargas'ı voleyboldan uzaklaştırmadı. Başarılı isim, İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas, İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

"En iyisi olmak istiyorum" demişti

"Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum." diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın göz bebeği olan isim, Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

Fırtına gibi esti

2020 yılında Türkiye, bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için bir süre geçmesi gerektiği için o sene Vargas sahaya çıkamadı.

2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu ,Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.

1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, şampiyonluğun alındığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" ünvanına da sahip oldu.