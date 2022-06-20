Petrol
113.5
0.34%
Euro
18.2337
0.27%
Dolar
17.3189
-0.04%
Altın
1.026
0.14%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
348.900
7.61%
BTXN Coin
8.43
14.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Milletler Ligi 3. hafta: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi üçüncü haftasında Filenin Sultanları'nın ilk rakibi Kanada oldu. Peki Kanada-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Milletler Ligi 3. hafta: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapatan A Milli Voleybol Takımımız, yeni bir seriye başlıyor.

    3. hafta maçları için Kanada'nın yolunu tutan Filenin Sultanları, 29 Haziran-2 Temmu ztarihlerinde Calgary'da olacak.

    Ay-yıldızlılar, Kanada'daki ilk maçında Kanada ile karşılaşacak, ardından Hollanda, Japonya ve ABD ile oynayacak.

    Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

    Peki Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Kanada-Türkiye maçı 29 Haziran Cumartesi günü 05.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi 3. hafta: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

     

    Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

     


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Resmi Gazete 20 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 20 Haziran 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'da
    Basketbol

    Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko'da

    Görüş Bildir