Milletler Ligi 3. hafta: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 3. hafta: Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi üçüncü haftasında Filenin Sultanları'nın ilk rakibi Kanada oldu. Peki Kanada-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Milletler Ligi'nde ikinci haftayı galibiyetle kapatan A Milli Voleybol Takımımız, yeni bir seriye başlıyor.

3. hafta maçları için Kanada'nın yolunu tutan Filenin Sultanları, 29 Haziran-2 Temmu ztarihlerinde Calgary'da olacak.

Ay-yıldızlılar, Kanada'daki ilk maçında Kanada ile karşılaşacak, ardından Hollanda, Japonya ve ABD ile oynayacak.

Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

Peki Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Kanada-Türkiye maçı 29 Haziran Cumartesi günü 05.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

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