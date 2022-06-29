- Haberler
- Voleybol Haberleri
- Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milletler Ligi'nin üçüncü haftası ikinci maçında Filenin Sultanları Hollanda ile rakip oldu. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
- Haber Merkezi
- 29.06.2022 - 10:20
A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. haftaya başladı.
İlk maçında Kanada'ya 3 – 1 yenilen milliler, 6. sıraya geriledi. Şu ana kadar 5 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor.
Ay-yıldızlılar, Kanada'daki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.
Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.
Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...
Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran Perşembe akşamı 22.55'te yayınlanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.