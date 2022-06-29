Haberler

Voleybol Haberleri

Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nin üçüncü haftası ikinci maçında Filenin Sultanları Hollanda ile rakip oldu. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...