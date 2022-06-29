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    Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi'nin üçüncü haftası ikinci maçında Filenin Sultanları Hollanda ile rakip oldu. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maçın detayları...
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 10:20
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    Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    A Milli Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde 3. haftaya başladı.

    İlk maçında Kanada'ya 3 – 1 yenilen milliler, 6. sıraya geriledi. Şu ana kadar 5 galibiyet 4 mağlubiyeti bulunan milli takım, üst sıralara çıkmak istiyor.

    Ay-yıldızlılar, Kanada'daki ikinci maçında Hollanda ile karşılaşacak.

    Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

    Peki Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Türkiye Hollanda voleybol maçı 30 Haziran Perşembe akşamı 22.55'te yayınlanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi 3. hafta: Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

     

     


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