Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milletler Ligi ikinci haftasında Filenin Sultanları'nın ikinci rakibi Sırbistan oldu. Peki Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Milletler Ligi maçlarının ikinci etabı başladı.

Filenin Sultanları, ikinci hafta maçları için 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya'da.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Ay-yıldızlılar, ikinci maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

Peki Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Brezilya-Türkiye maçı 18 Haziran Cumartesi günü 00.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.