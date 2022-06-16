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    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Milletler Ligi ikinci haftasında Filenin Sultanları'nın ikinci rakibi Sırbistan oldu. Peki Sırbistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 11:15
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    Milletler Ligi'nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2022 Milletler Ligi maçlarının ikinci etabı başladı.

    Filenin Sultanları, ikinci hafta maçları için 16-19 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya'da.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında konuk olduğu Brezilya'ya 3-1 yenildi.

    Ay-yıldızlılar, ikinci maçında  Sırbistan ile karşılaşacak.

    Voleybol tutkunları, maçı kaçırmamak adına detaylı bilgi araştırıyor.

    Peki Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

    Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Brezilya-Türkiye maçı 18 Haziran Cumartesi günü 00.00'da gerçekleşecek. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

    Milletler Ligi nde 2. hafta: Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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