Paola Egonu, milli takıma ara veriyor

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ABD'yi 3-0 yenerek 3. olan İtalya'nın yıldızı Paola Egonu, milli takıma ara vermek istediğini söyledi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ın sezon başında transfer ettiği yıldız voleybolcu Paola Egonu'nun İtalya Milli Takımı hakkında verdiği karar gündem oldu.

Yıldız voleybolcunun ayrılık sinyali verdiği konuşma basına sızınca Egonu'nun menajeri açıklamalarda bulundu.

Egonu'nun açıklamaları gündem yarattı

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, İtalya'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda İtalya'nın ABD'yi 3-0 yenerek, şampiyonada üçüncü olduğu maçın ardından yıldız oyuncunun açıklamaları ülkede gündem oldu.

"Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular"

Egonu'nun özellikle İtalya'nın yarı finalde Brezilya'ya 3-1 yenildiği maçın ardından aldığı eleştirileri işaret ederek, ABD maçı sonunda menajerine, "Yeter artık. Bana neden İtalyan olduğumu dahi sordular. Artık yoruldum. Milli takıma devam edecek miyim bilmiyorum." ifadeleriyle dert yandığı görüntüler basına yansıdı.

Egonu'nun bu sözleri, "milli takımı tamamen bırakacağı" şeklinde yorumlanması sebebiyle ülkede şok etkisi yarattı.

"Neden böyle insanları temsil ettiğimi kendime soruyorum"

Paola Egonu, daha sonra bu açıklamasının sorulması üzerine İtalyan Skysport kanalına yaptığı açıklamada da "Her seferinde hedefe konup, saldırıya uğramak canımı yakıyor çünkü ben yüreğimi koydum ve asla saygıda kusur etmedim. Milli takım için önemli bir referans noktası mıyım?

Umarım öyledir ancak biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Serbest bir yaz geçirmek istiyorum. Benim neden İtalyan olduğumu soran insanları okumak beni güldürüyor ve neden böyle insanları temsil ettiğimi kendime soruyorum." ifadeleriyle tepki gösterdi.