Sırbistan'da Giovanni Guidetti dönemi

Sırbistan Voleybol Federasyonu, Giovanni Guidetti ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Guidetti oldu. Guidetti, 31 Ocak Salı günü Belgrad'ta oynanacak Kızılyıldız-VakıfBank maçı öncesi sözleşme imzalayacak.

İtalyan antrenör, Sırbistan Federasyonu'ndan özel bir talepte bulunmadığı ve teklifi kabul ettiği öğrenildi.

"Sırbistan olağanüstü bir takım"

A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yıllarca çalıştıran Guidetti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Onur duyuyorum çünkü Sırbistan olağanüstü bir takım. Onlar gerçekten başarılı ve iyi bir grup. Birçok yetenekli ve potansiyelli oyuncuya sahip. Benim için onlarla çalışmak büyük bir şans ve meydan okuma olacak.''

Santarelli ile yer değiştirdiler

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, Giovanni Guidetti'den boşalan başantrenörlük görevine Daniele Santarelli'nin getirildiği açıklandı.

Başarılı antrenör ile 2+4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Böylelikle iki İtalyan çalıştırıcı yer değiştirmiş oldu.