Petrol
85.72
1.44%
Euro
19.9055
0.19%
Dolar
18.7033
0.22%
Altın
1.094
1.45%
Borsa
5435
-1.26%
Bitcoin
316.415
-1.03%
BTXN Coin
6.16
-5.81%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Sırbistan'da Giovanni Guidetti dönemi

    Sırbistan Voleybol Federasyonu, Giovanni Guidetti ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • 27.12.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sırbistan'da Giovanni Guidetti dönemi

    Sırbistan Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Guidetti oldu. Guidetti, 31 Ocak Salı günü Belgrad'ta oynanacak Kızılyıldız-VakıfBank maçı öncesi sözleşme imzalayacak.

    İtalyan antrenör, Sırbistan Federasyonu'ndan özel bir talepte bulunmadığı ve teklifi kabul ettiği öğrenildi.

    "Sırbistan olağanüstü bir takım"

    A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yıllarca çalıştıran Guidetti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    ''Onur duyuyorum çünkü Sırbistan olağanüstü bir takım. Onlar gerçekten başarılı ve iyi bir grup. Birçok yetenekli ve potansiyelli oyuncuya sahip. Benim için onlarla çalışmak büyük bir şans ve meydan okuma olacak.''

    Sırbistan da Giovanni Guidetti dönemi #1

    Santarelli ile yer değiştirdiler

    Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda, Giovanni Guidetti'den boşalan başantrenörlük görevine Daniele Santarelli'nin getirildiği açıklandı.

    Başarılı antrenör ile 2+4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Böylelikle iki İtalyan çalıştırıcı yer değiştirmiş oldu.

    Sırbistan da Giovanni Guidetti dönemi #2


    Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı
    3. Sayfa

    Manisa'da Roma dönemine ait lahdi 5 milyon liraya satacaktı yakalandı

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Devletin hibe desteklerinden en yükseği sağlık turizmine
    Ekonomi

    Devletin hibe desteklerinden en yükseği sağlık turizmine

    Görüş Bildir