Spor Toto, Altekma karşısında galip geldi

Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Spor Toto ile Altekma karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.
Seride taraflar arasındaki ikinci maç, 8 Nisan Salı günü yapılacak. İki galibiyete ulaşan takım, 5/6.'lık maçlarına çıkacak.
112 DAKİKA SONUNDA KAZANAN SPOR TOTO
Spor Toto: Ulaş Kıyak, Batuhan Avcı, Mustafa Koç, Edgar, Hidalgo, Mustafa Cengiz (Ümit Demir, Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Muhammed Kaya)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic)
Setler: 22-25, 25-18, 25-14, 25-17
Süre: 112 dakika (31, 28, 26, 27)
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