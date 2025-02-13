Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı mağlup etti

AA & Ensonhaber
Voleybol Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Türk Hava Yolları, 3-2'lik skorla kazandı.
Türk Hava Yolları, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükselen 4. takım oldu.
5 SET SONUNDA KAZANAN TÜRK HAVA YOLLARI
Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Orthmann, Çağla Çiçekoğlu, Melis Durul, Emine Arıcı)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Rozanski, Bengisu Aygün, Canzian, Saliha Şahin, Maglio (Alara Altundağ, Szczurowska, Merve Tanıl, Begüm Kaçmaz, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu)
Setler: 22-25, 25-22, 17-25, 25-21, 15-13
Süre: 129 dakika (28, 29, 25, 26, 21)
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