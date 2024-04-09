Türk Hava Yolları'nı yenen VakıfBank, avantajı eline aldı
AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 3-4.'lük serisi ilk maçında Türk Hava Yolları ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Spor Salonu'nda yapılan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

İki galibiyete ulaşacak takımın sezonu 3. bitireceği serinin ikinci maçı 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

VakıfBank set vermedi

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra Akman, Carneiro (Buse Kayacan Sonsırma, Melis Yılmaz, Derya Güç, Şeyma Ercan, Sıla Çalışkan, Alecrim)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Caratasu, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Aylin Acar)

Setler: 20-25, 19-25, 18-25

Süre: 78 dakika (24, 26, 28)