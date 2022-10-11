Türkiye - ABD çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - ABD çeyrek final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

A Milli Kadın Voleybol takımımız 2022 FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası çeyrek final maçında bugün ABD ile kozlarını paylaşacak.

Yarı finale kalabilmek için ABD'yi elemek isteyen Filenin Sultanları maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Son 16 turunda ABD ile mücadele eden millilerimiz sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.Bu maçın rövanşı niteliğinde olan çeyrek final maçında parolamız mutlak galibiyet olacak.

Türkiye ile ABD'nin Polonya’nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena’da oynayacağı maçın detayları voleybolseverler tarafından merak uyandırdı.İşte maçın detayları..





Türkiye - ABD maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye - ABD Dünya Şampiyonası çeyrek final maçı bugün saat 18.30'da başlayacak.Polonya’nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena’da oynanacak maç TRT 1 ekranlarınan naklen yayınlanacak.