Türkiye, Danimarka'yı 3-1 yendi
ensonhaber.com

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. ve son maçında, A Milli Erkek Takımı, Danimarka'yla karşı karşıya geldi.

Grubu lider tamamladık

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'i garantileyen Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

Türkiye voleybolda Danimarka'yı 3-1 yendi

Şampiyon, VNL biletini alacak

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Türkiye voleybolda Danimarka'yı 3-1 yendi

Türkiye - Danimarka maçı set sonuçları

  • Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19
  • Süre: 110 dakika (26, 30, 30, 24)