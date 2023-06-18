Türkiye, Danimarka'yı 3-1 yendi

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CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. ve son maçında, A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yla karşı karşıya geldi.
Grubu lider tamamladık
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'i garantileyen Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.
Şampiyon, VNL biletini alacak
CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
Türkiye - Danimarka maçı set sonuçları
- Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19
- Süre: 110 dakika (26, 30, 30, 24)