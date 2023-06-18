Türkiye, Danimarka'yı 3-1 yendi A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda Danimarka'yı 3-1 mağlup etti.

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CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6. ve son maçında, A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yla karşı karşıya geldi.

Grubu lider tamamladık

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final'i garantileyen Filenin Efeleri, rakibini 3-1 mağlup ederek grubu lider tamamladı.

Şampiyon, VNL biletini alacak

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final karşılaşmaları, 24-25 Haziran tarihlerinde oynanacak. Burada final oynayan takımlar, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu da 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Türkiye - Danimarka maçı set sonuçları