Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

A Milli Kadın voleybol takımımız hazırlık maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.İşte zorlu maçın oynanacağı gün ve saat..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 23 Eylül'de başlayacak Dünya Şampiyonası öncesi İtalya'da bir hazırlık turnuvasına katılacak.12 Eylül ve 15 Eylül tarihleri arasında yapılacak turnuva Napoli'de düzenlenecek.

Filenin Sultanları İtalya'da düzenlenen DHL turnuvasında İtalya, Sırbistan ve Polonya ile mücadele edecek.

İtalya, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Şampiyonası 23 Eylül'de başlıyor.A Milli voleybol takımımız şampiyona öncesi kritik hazırlık maçlarında boy gösterecek.

A Milli takımımızın önemli isimlerinden Hande Baladın yaptığı açıklamada "Oynayacağımız bu karşılaşmalar, Dünya Şampiyonası öncesinde son durumumuzu görmemiz açısından önemli. Eksiklerimizi görerek, şampiyonaya en hazır şekilde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye ile İtalya arasında oynanacak mücadele ne zaman başlayacak? İşte maçın detayları..

Türkiye - İtalya maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak hazırlık maçı 12 Eylül (bugün) saat 18.00'de oynanacak.