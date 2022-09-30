Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları, gruptaki 5. ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..

Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda oynadığı 4 maçın üçünü kazanarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.Millilerimiz dün oynadığı Hırvatistan maçını 3-0 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a mağlup olan Filenin Sultanları daha sonra oynadığı 3 maçta sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başardı.

Millilerimizin Polonya ile oynayacağı maçın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.Peki Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye ile Polonya arasında oynanacak B grubu 5. maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.