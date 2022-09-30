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- Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 30.09.2022 - 13:34
Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda oynadığı 4 maçın üçünü kazanarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.
A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.Millilerimiz dün oynadığı Hırvatistan maçını 3-0 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.
Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a mağlup olan Filenin Sultanları daha sonra oynadığı 3 maçta sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başardı.
Millilerimizin Polonya ile oynayacağı maçın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.Peki Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..
Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ile Polonya arasında oynanacak B grubu 5. maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.