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    Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları, gruptaki 5. ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.İşte maçın detayları..
    • 30.09.2022 - 13:34
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    Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Filenin Sultanları Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B grubunda oynadığı 4 maçın üçünü kazanarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

    A Milli Kadın Voleybol takımımız B grubundaki son maçında ev sahibi Polonya ile karşı karşıya gelecek.Millilerimiz dün oynadığı Hırvatistan maçını 3-0 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı.

    Grupta oynadığı ilk maçta Tayland'a mağlup olan Filenin Sultanları daha sonra oynadığı 3 maçta sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başardı.

    Millilerimizin Polonya ile oynayacağı maçın detayları voleybolseverler tarafından merak ediliyor.Peki Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Türkiye - Polonya Dünya Şampiyonası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Türkiye - Polonya maçı ne zaman oynanacak?

    Türkiye ile Polonya arasında oynanacak B grubu 5. maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.


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