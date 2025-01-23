TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u mağlup etti
AA & Ensonhaber

Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde Akkuş Belediyespor ile TÜRŞAD karşı karşıya geldi.

Akkuş Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım TÜRŞAD oldu.

5 SET SONUNDA KAZANAN TÜRŞAD

Akkuş Belediyespor: Aslan Ekşi, Masliev, Egecan Avcıl, Nikula, Ferreira, Hakan Polat (Ali İhsan Heper, Emre Çevik, Ali Eren Öztürk, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Goncalves, Muhammed Aray)

TÜRŞAD: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Marko Bojic (Berke Eray Yetkin, Gjorgi Gjorgiev, Taha Erden, Burak Mert, Velazquez)

Setler: 25-22, 22-25, 18-25, 25-22, 12-15

Süre: 139 dakika (37, 29, 27, 28, 18)

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Emre Çalışkan
Editor