VakıfBank çeyrek final ilk maçında mağlup oldu

CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz VakıfBank, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı İtalya'nın Imoco Volley takımını ağırladı.
Müsabakayı 3-1 kazanan konuk takım rövanş öncesi avantajı elde etti.
Isabelle Haak, MVP seçildi
Imoco Volley takımında forma giyen Isabelle Haak performansı ile dikkat çekerken maçın da MVP'si seçildi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 29 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.
VakıfBank: 1 - Imoco Volley: 3
Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
VakıfBank: Gabi, Ogbogu, Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş,Thompson (Ayça Aykaç, Carutasu, Van Aalen, Derya Cebecioğlu)
Imoco Volley: Fahr, Haak, Robinson Cook, De Kruijf, Wolosz, Plummer (De Gennaro, Gennari, Lubian, Bugg)
Setler: 25-23, 17-25, 18-25, 18-25
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