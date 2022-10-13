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    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının tarihi ve yeri açıklandı.İşte dev maçın detayları..
    • 13.10.2022 - 16:44
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    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Voleybol Federasyonu 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın detaylarını resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

    Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacaüı final maçının nerede ve ne zaman oynanacağı belli oldu.Voleybolseverlerin uzun süredir beklediği soru bugün yanıt buldu.

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçı İstanbul’da bulunan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman?

    Vakıfbank-Fenerbahçe Opet 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de oynanacak.

    Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.


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