VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı kazandı VakıfBank, Kupa Voley finalinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

AA

Kadınlar Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nde şampiyon belli oldu. Final karşılaşmasında VakıfBank ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

VakıfBank, rakibini 25-15, 25-23 ve 29-27'lik setlerle 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

VakıfBank, ilk 2 seti kazandı

İlk sete iyi başlayan rakibi karşısında Gabi ile sayılar bulan VakıfBank 10-7 üstünlük kurdu. Egonu'nun hücumda bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-15 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette 10-7 öne geçen VakıfBank karşısında Fenerbahçe, rakibine sayı şansı vermediği bölümde Vargas, Fedorovtseva'nın sayılarıyla 12-10 üstünlük kurdu. Son bölüme 18-18 eşitlikle girilen sette daha iyi bir oyun ortaya koyan VakıfBank seti 25-23 galip tamamladı.

Sarı-siyahlılar, rakibini set vermeden yendi

Üçüncü sete etkili başlayan VakıfBank, setin başında 7-4 üstünlük kurdu. Fenerbahçe, Cristina'nın sayılarıyla etkili olduğu bölümde 16-15 öne geçti.

Egonu'nun sayılarıyla tekrar 19-17 üstünlük kuran VakıfBank, 24-20 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe 25-24 üstünlük kurdu. VakıfBank, geriden gelerek bu seti de 29-27 aldı ve rakibini 3-0 mağlup etti.