VakıfBank, Galatasaray karşısında zorlanmadı

- VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Set skorları sırasıyla 17-25, 18-25 ve 15-25 olarak gerçekleşti.
Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.
71 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Galatasaray: İlkin Aydın, YuanYuan, Carutasu, Aslı Tecimer, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Yatgın)
VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç)
Setler: 17-25, 18-25, 15-25
Süre: 71 dakika (25, 24, 22)