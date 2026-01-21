Abone ol: Google News

VakıfBank, Galatasaray karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 18:56
  • VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
  • Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Set skorları sırasıyla 17-25, 18-25 ve 15-25 olarak gerçekleşti.

Sultanlar Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Galatasaray ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray: İlkin Aydın, YuanYuan, Carutasu, Aslı Tecimer, Yasemin Güveli, Bongaerts (Eylül Yatgın)

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Ayça Aykaç)

Setler: 17-25, 18-25, 15-25

Süre: 71 dakika (25, 24, 22)

