VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

VAKIFBANK, SET VERMEDEN KAZANDI

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)

Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Bihter Yarkın)

Setler: 25-20, 25-16, 25-14

Süre: 75 dakika (28, 24, 23)

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Emre Çalışkan
Editor