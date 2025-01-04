VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, SET VERMEDEN KAZANDI
VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti)
Galatasaray: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Timmerman, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç, Bihter Yarkın)
Setler: 25-20, 25-16, 25-14
Süre: 75 dakika (28, 24, 23)
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