VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
AA & Ensonhaber

Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

VAKIFBANK, RAHAT KAZANDI

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)

Nilüfer Belediyespor: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-17, 25-14, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

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Emre Çalışkan
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