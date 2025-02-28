VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

AA & Ensonhaber
Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde VakıfBank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
VAKIFBANK, RAHAT KAZANDI
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)
Nilüfer Belediyespor: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-17, 25-14, 25-17
Süre: 70 dakika (22, 23, 25)
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