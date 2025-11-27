Abone ol: Google News

VakıfBank, Volero Le Cannet karşısında zorlanmadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank, Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 23:47
VakıfBank, Volero Le Cannet karşısında zorlanmadı
  • VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk maçında Volero Le Cannet'i 3-0 yendi.
  • Maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda 72 dakika sürdü.
  • Setler 25-19, 25-16 ve 25-19 sonuçlandı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında VakıfBank ile Fransa temsilcisi Volero Le Cannet karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz VakıfBank oldu.

72 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Theodora Kyriopoulou (Yunanistan), Vladimir Simanovic (İsviçre)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Ogbogu (Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu)

Volero Le Cannet: Svetnik, Dautova, Popova, Rachkovska, Staniulyte, De Almeida (Giardino, Defne Devrim, Stimac)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 72 dakika (26, 23, 23)

Eshspor Haberleri