Basketbol ve voleybolda ligler sonlandırıldı Basketbol ve voleybol federasyonları, koronavirüs nedeniyle ligleri sonlandırma kararı aldı. İki branştan da şampiyon çıkmayacak. Ayrıca küme düşme de olmayacak.

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Voleybolun ardından basketbolda da liglerle ilgili önemli bir karar alındı.

''LİGLERİ SONLANDIRMA KARARI ALDIK''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ''Tüm ligleri sonlandırdık. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme olmayacak.'' ifadelerini kullandı.

TBF'nin internet sitesinden alınan ilgili paylaşılan ayrıntılar ise şu şekilde:

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

Erkekler Basketbol Süper Ligi puan durumu:

Kadınlar Basketbol Süper Ligi puan durumu:

Voleybolda ise liglerden şampiyon çıkmayacak, küme düşme olmayacak, alt ligden gelen 4 takım da kadın ve erkek liglerine dahil edilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ''Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz. Bu kararlar ortak bir görüşme sonrasında alındı. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Erkek ve kadınlarda ligi bu şekilde tescil ettik.'' dedi.

''ÖNÜMÜZDEKİ YIL, LİG ERKEN BAŞLAYACAK''

Önümüzdeki sezonun daha erken bir tarihte başlayacağını belirten Üstündağ, açıklamalarını şu şekilde noktaladı:

''Önümüzdeki yıl ligi biraz daha erken başlatacağız. Erkek ve kadın voleybol üst ligler 16 takımla oynanacak. Onun dışında ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.''

PUAN DURUMLARI

Voleybol Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde puan durumları ise şu şekilde:

Voleybol Efeler Ligi:

Voleybol Sultanlar Ligi:





