Voleybolda Dünya Şampiyonası iki yılda bir yapılacak Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya şampiyonalarının iki yılda bir yapılmasını kararlaştırdı.

AA

Dünya voleybolunda yeni bir karar alındı. Uluslararası Voleybol Federasyonu yaptığı duyuruyla dünya şampiyonalarının iki yılda bir düzenleneceğini açıkladı.

FIVB'den yapılan açıklamada, sporcuların sağlık ve refahının yanı sıra voleybol paydaşlarının ihtiyaçlarına öncelik veren yönetim kurulunun, 2025-2028 yılları arasındaki takvimi onayladığı kaydedildi.

Milletler Ligi her yıl olacak

Takvime göre dünya şampiyonaları 2025 ve 2027'de, kıtalararası şampiyonalar ise 2026 ile Los Angeles Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2028'de gerçekleştirilecek. Milletler Ligi ise her yıl takvimde yer alacak.

Katılan takım sayısı 32'ye çıkarılmıştı

FIVB daha önce aldığı kararla dünya şampiyonalarına katılan takım sayısını 32'ye yükseltmişti. Takımların dörderli sekiz grupta yer alacağı Dünya Şampiyonası'nda, gruplarındaki en iyi iki takım son 16 turu bileti elde edecek.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ise ev sahibi ABD'nin yanı sıra 5 kıtalar arası şampiyon, 2027 Dünya Şampiyonası'nı ilk 3 sırada bitiren takımlar ve dünya sıralamasından en yüksek puana sahip 3 ülkeyle birlikte toplam 12 takım katılacak.