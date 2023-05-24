Voleybolda milli takımlar için sezon açılışı yapıldı A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezona açılış töreni yapıldı. Bu etkinlikte Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.

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FIVB Milletler Ligi'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile CEV Avrupa Altın Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen sezon açılışına, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Yönetim Kurulu üyeleri, milli takımların antrenörleri ve ay-yıldızlı oyuncuların yanı sıra Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de katıldı.

"Voleybol ülkesiyiz"

Törende bir konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, yeni sezon öncesi hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, şu şekilde konuştu:

"Voleybol ülkesiyiz. İtalya'da yarı finale kalan 4 takımın 3'ü Türk takımıydı, finali Türk takımlarının oynadığı bir yıl yaşadık. Bu, bizi çok gururlandırdı. Burada emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz voleybol ülkesiyiz. Geldiğimiz yerde dünyanın ve Avrupa'nın en iyi ligine sahibiz."

"Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda hepsinde kürsüde olmak istiyoruz"

Voleybol camiasıyla gurur duyduğunu aktaran Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

"Voleybol camiasında herkesin sesine kulak verdik. Voleybolun hakkı için her türlü mücadeleyi verdik. Uzun bir maraton başlıyor. Çıtamız yüksek. Hedeflerimiz büyük. Hayaliniz yoksa, hedefiniz yoksa, heyecanınız yoksa başarılı olmak mümkün değil. Bu üçünü hem kendimde hem ekibimde hem camiamda gördüm ve görmeye devam ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda hepsinde kürsüde olmak istiyoruz. Hedefimiz her turnuvada yer almak. Bunu başaracak güçteyiz. Bunun için çok çalışmak lazım. Samimi olmak ve emek vermek gerekiyor."

"Hedeflerimize adım adım ulaşmaya çalışacağız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, şu değerlendirmede bulundu:

"Harika atmosfer var. Her şey mükemmel. Geleli bir hafta oldu, bir haftadır takımla birlikteyim. Geldiğim günden bu yana takımın davranışı, çalışma düzenleri harika. Söylediklerimi yapmaya çalışıyorlar. Başlangıçtan bu yana çok güzel şeyler yaşanıyor. Çok heyecanlıyız. Hedeflerimize adım adım ulaşmaya çalışacağız."

"Türk Milli Takımı'nın antrenörü olduğum için gurur duyuyorum"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Giuliani ise, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Türk Milli Takımı'nın antrenörü olduğum için gurur duyuyorum. Potansiyeli olan genç ve tecrübeli bir takımla çalışıyorum, bu yüzden çok mutluyum. Takımımız son maça kadar savaşacak. Başkanımıza ve herkese söz veriyorum, her maç sonuna kadar savaşacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Bize ve erkek takımımıza başarılar diliyorum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, şu şekilde konuştu:

"Yeni bir milli takım sezonunda her zaman olduğu gibi hedeflerimiz büyük. Yeni bir ekiple çalışıyoruz. Milli forma altında olmayı özlemişiz. Çalışırken eğlenen bir ekibiz. Yeni sisteme alışmaya çalışıyoruz. Büyük bir potansiyelimiz var. Kürsüde olmak için çalışacağız. Bize ve erkek takımımıza başarılar diliyorum."

"Bu ekip bu sezon çok büyük ses getirecek"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi ise şu şekilde görüş belirtti: