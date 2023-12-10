Zehra Güneş: Futbolda olsam kaleci olurdum A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı sporcusu Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynayacağını açıkladı. 24 yaşındaki isim kaleci olmak isteyeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

Kariyerini Sultanlar Ligi ekiplerinden Vakıfbank'ta sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden olan Zehra Güneş, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güneş, bu kez futbol hakkında yaptığı yorumlarla gündem yarattı.

Filenin Sultanları'nda vazgeçilmez isimlerden biri olan Güneş, Vakıfbank'ın sosyal medya hesabından yayınlanan videoda futbolda seçeceği mevkiyi duyurdu.

"Kaleci olmak isterdim"

Otobüste takım arkadaşlarıyla sohbet eden 24 yaşındaki sporcu, futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

Zehra Güneş, şu açıklamaları yaptı:

Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor.

Başarılı voleybolcu ile takım arkadaşlarının otobüsteki keyifli sohbeti sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Zehra'nın bu anları çok sayıda beğeni aldı.